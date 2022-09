Ein 14-Jähriger soll mit einer Machete einen Kiosk und eine Tankstelle in Stuttgart ausgeraubt haben. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 13-Jähriger soll ihm bei den Überfällen geholfen haben.

Stuttgart (dpa) - Beim Raub an der Tankstelle Ende Juli wurde ein 34 Jahre alter Kassierer leicht am Arm verletzt. Insgesamt erbeuteten die maskierten Täter mehrere tausend Euro. Der 13-Jährige durfte zurück zu seinen Eltern.

