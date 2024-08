In der Nacht brennt ein Kiosk an einem See im Kreis Karlsruhe lichterloh. Laut Polizei steht das Feuer wohl mit dem Unwetter in Zusammenhang.

Forst (Baden) (dpa/lsw) - Ein Kiosk an einem See bei Forst (Baden) im Kreis Karlsruhe ist in der Nacht komplett abgebrannt. Das Feuer stehe wohl in Zusammenhang mit den starken Unwettern, sagte ein Sprecher der Polizei. Vermutlich wegen Wassereintritts habe es einen Kurzschluss gegeben. Hinweise auf Brandstiftung würden nicht vorliegen. Die Höhe des entstandenen Schadens war laut Sprecher zunächst unklar. Verletzte habe es nicht gegeben.