„Das Kino wurde schon oft tot gesagt. Trotzdem ist die Faszination Lichtspielhaus bis heute geblieben“, sagt Lars Pfeifer, der Betreiber des Universum in Landau. Warum Branchenkenner trotz des monatelangen Lockdowns gar mit einem echten Kinoboom nach Corona rechnen.

Magische zwei Stunden in einer anderen Welt, gemeinsam lachen, gruseln oder knutschen. Was waren das für schöne Momente – damals im Lichtspielhaus. Vorbei das alles. Wegen Corona sind Deutschlands Kinos seit Monaten dicht. Im kurzen Sommer mit all den Hygienekonzepten und leeren Sesseln konnten sich Betreiber kaum vom ersten Lockdown im Frühjahr 2020 erholen. Und im Winter, der Hochsaison der Filmtheater, läuft außer den Kosten wieder nichts. Wie lange die Krise noch anhält, ist ungewiss.

Sicher aber ist, dass es einen solchen Stillstand in der Geschichte noch nicht gegeben hat. Selbst im Zweiten Weltkrieg nicht, wie der Vorstand der deutschen Filmförderungsanstalt, Peter Dinges, in einem RHEINPFALZ-Interview bestätigt. „Es gibt keine Situation, die die Kinos gleichermaßen hart getroffen hat“, sagt er. Und dennoch prophezeit der Filmförderchef den Lichtspielhäusern eine glorreiche Zukunft: Dinges glaubt an einen Kinoboom nach Ende der Pandemie. Viele Filme mit Blockbusterqualität liegen neben dem neuen James Bond auf Eis. „Die Leute haben das Sofa satt“, betont er. Sie wollten raus, etwas erleben und auch wieder ins Kino, ist sich Dinges sicher.

Vor Kurzem kamen die November-Hilfen

„Keine Zeit zu sterben“ – kann der Titel des neuen 007-Films also als Motto für die ganze Branche dienen? Die beiden Landauer Kinochefs Lars Pfeifer und Dragan Vukmirovic jedenfalls teilen Dinges’ Optimismus – trotz aller Widrigkeiten. Pfeifer betreibt das Universum in der Innenstadt, Vukmirovic die Filmwelt im Gewerbepark. Beide zehren im Moment von ihrer Substanz, wie sie erzählen. „Ich habe einen Kredit aufgenommen, um zu überleben“, berichtet der Filmweltchef. Alle seine Mitarbeiter seien in Kurzarbeit. Oft sitze er allein im Büro, regele Papierkram. Zurzeit renoviere er auch noch. „Wir machen gerade alles, was man während des Betriebs nicht tun kann. Damit das Kino startklar ist, wenn es wieder los geht“, sagt Vukmirovic.

Sein Kollege Lars Pfeifer geht regelmäßig mit dem Staubsauger durch die leeren Kino-Säle, sieht nach dem Rechten, überprüft die Projektoren. Ab und zu gibt es einen Gottesdienst im großen Saal. „Mehr ist zurzeit nicht los“, erzählt er. Vor Kurzem habe er Geld vom Staat bekommen: für den Monat November und einen Teil der Dezember-Hilfen. „Das hat uns etwas aufgefangen. Ich kann zumindest wieder ein bisschen besser schlafen“, sagt Pfeifer.

Nach Corona zunächst wieder Hygienekonzepte

Vor allem die Planungslosigkeit – nicht zu wissen, wann und wie es weitergeht – zehre an seinen Nerven. Effektiv wirtschaftlich arbeiten sehe er sich in diesem Jahr nicht mehr. „Wir gehören voraussichtlich zu den Letzten, die wieder öffnen dürfen“, vermutet er. Und dann sei weiterhin mit Einschränkungen durch Hygienemaßnahmen zu rechnen.

Wie Vukmirovic hält Pfeifer den Lockdown für sinnvoll, obwohl er seine Branche hart trifft. Jedoch: Er ist gegen das ständige Hangeln von Woche zu Woche. Im fehle die Perspektive, sagt der Universum-Chef. Besser wäre jetzt, das Leben für ein, zwei Wochen komplett runterzufahren, um die Corona-Zahlen noch effektiver zu drücken. „Es gibt Tage, da quält mich die Ungewissheit so sehr, dass ich ans Aufhören denke“, gibt Pfeifer zu. Aber bislang habe er diesen Gedanken immer genauso schnell wieder verworfen, wie er gekommen war. „Ich bin ein Kinomensch. Ich lebe dafür und hänge am Universum. Deshalb kämpfe ich weiter.“

„Kinos veredeln Filmerlebnis“

Auch Vukmirovic will sein „Schiff“ nicht verlassen. „Das ist mein Lebenswerk“, sagt er. „Ich freue mich auf den Tag, an dem ich meine Gäste wieder mit Backenküsschen statt Ellenbogen-Check begrüßen kann.“ Er ist sich sicher, dass seine Branche nach dem Lockdown, vor allem nach der Pandemie, stark gefragt sein wird.

Streamingdienste wie Netflix oder Amazon – zurzeit die einzige Art, neue Kinofilme zu erleben – sieht er nicht als Konkurrenz. „Wer ins Kino geht, verlässt seine Probleme daheim“, erklärt er. Außerdem könnten der größte Fernseher und das beste Soundsystem im Wohnzimmer nicht mit dem Gesamterlebnis Kino mithalten, wo es stockdunkel ist und nach Popcorn riecht. „Der Kinospaß beginnt bereits mit der Vorfreude, Freunde zu treffen oder sich zu daten“, stimmt ihm Pfeifer zu. „Zu Hause wird der Film lediglich konsumiert. Das Lichtspielhaus aber veredelt ihn“, sagt er. „James Bond ist nicht James Bond, wenn er im Wohnzimmer läuft.“

007 erneut verschoben auf Oktober

Apropos: Der geplante Kinostart des 25. Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ wurde vor Kurzem erneut verschoben – auf Oktober. In Hollywood scheint das Blockbustergeschäft des ersten Halbjahrs 2021 bereits abgeschrieben worden zu sein. Doch Kinobetreiber wie Pfeifer und Vukmirivic brauchen prestigeträchtige Filme, um Zuschauer zurückgewinnen zu können.

„Es wird nach dem Lockdown Zeit brauchen, bis das Geschäft wieder einigermaßen anläuft“, erklärt der Universum-Chef. Doch der Hunger der Leute auf Gesellschaft, werde die Kinos auf Dauer wieder stark machen, sind sich die beiden Männer sicher.