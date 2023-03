Schon mal was vom Film-Salon Landau gehört? Der ist neu in der Stadt und wird in den Räumen des Croissant-Archivs Arthouse-Filme in besonderer Atmosphäre zeigen. Die Kooperation des Atelier-Salons mit dem LaMeko-Team feiert am Freitag Premiere.

Eigentlich sind die Macher des internationalen LaMeko-Kurzfilmfestivals ja, wie der Name schon sagt, auf Kino-Happen mit maximal 30 Minuten Länge programmiert. Als Heike Koch und ihre Mitstreiter aber die „wunderschönen Räume“ des Atelier-Salons kennenlernten, in denen Ursula Mueller und Vera Volni in historischem Umfeld ihr Croissant-Archiv eingerichtet haben, spulte sich in Gedanken der Kino-Freaks sofort ein Streifen der besonderer Art ab. Kino in seiner schönsten, intimsten, zugleich locker-gepflegtesten Form – mit erlesenen Arthouse-Filmen, die einen ganzen Abend füllen und auch nach dem Abspann noch nachklingen können.

Auch kulinarische „Spezialeffekte“

Eine Idee, die bei den Betreiberinnen des Atelier-Salons auf offene Ohren stieß, denn, so Mueller, die Schließung des Universum-Kinos hinterlasse ein große Lücke. Und bisher gebe es keine Angebote für individuelle, kleine Formate in außergewöhnlichem Rahmen. Geplant sind vierteljährlich „gesellige Abende“ mit ansprechenden Filmen und angenehmem „Drumherum“. Das LaMeko Team mit Heike Koch, Andreas Berg, Wibke Levens und Olaf Kapsitz stellt das Equipment und leistet die technische Unterstützung, das Atelier-Salon-Duo sorgt für kulinarische „Spezialeffekte“.

„Wir stellen uns die Film-Salon-Abende einfach zauberhaft vor“, kommt Koch in Schwärmen. Das Programm wollen alle gemeinsam gestalten, gerne mit älteren Filmen und Originalen mit Untertiteln. Auch an Open-Air-Veranstaltungen im Innenhof des Atelier-Salon oder an anderen Plätzen sei gedacht, meint Mueller. Das LaMeko-Team ist neugierig auf das für sie noch unbekannte Metier des Langfilms, das schon in Bezug auf die Verleihfirmen andere Herangehensweisen verlange.

Termin

Film-Salon Landau am Freitag, 10. März, 20 Uhr. Gezeigt wird „Die feine Gesellschaft“ von Bruno Dumont im Original mit Untertiteln und Specials. Der preisgekrönte Film mit Juliette Binoche, Fabrice Luchini und Valeria Bruni Tedeschi führt an die französische Normandieküste ins Jahr 1910. Der Landadel findet sich traditionsgemäß zur Sommerfrische ein. Die Luft ist heilsam und die armen Fischer und verlumpten Muschelsammler bieten der feinen Gesellschaft eine herrlich pittoreske Kulisse. Sind sie aber auch gefährlich? Nachdem zahlreiche Nobelurlauber spurlos verschwinden, muss das bizarre Polizistenduo Böswald und Blading ermitteln. Dumonts Komödie gilt als meisterhafte, bildgewaltige Satire über die Gesellschaft.