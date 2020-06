Mit dem neuen Film „Rettet den Zoo“ ist der Filmpalast am ZKM in Karslruhe gestern aus dem Corona-Schlaf erwacht. Zuschauer dürfen sogar Popcorn am Platz essen. Wie die Betreiber auf ihrer Webseite informieren, darf man am Platz die Maske abnehmen. Abstandsregeln und die Pflicht zum Hinterlassen der Kontaktdaten bleiben. Neben dem neuen laufen zwölf weitere Filme wie „Die Känguru-Chroniken“, „Der Unsichtbare“ und die Hesseverfilmung „Narziss und Goldmund“. Auch das Programmkino Schauburg spielt wieder – am Samstag unter anderem „Suzi Q“.