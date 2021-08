Nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kleinsten sollen beim Sommerprogramm im Innenhof des Landauer Otto-Hahn-Gymnasiums auf ihre Kosten kommen. Die Kulturabteilung der Stadt bietet auf der Hofbühne zwei Kinderveranstaltungen an.

Anke Scholz vom Artisjok Theater aus Schweigen-Rechtenbach gastiert am Sonntag, 15. August, 11 Uhr, mit Erzähltheater in Landau. „A-E-I-O-U – Raus bist du!“ lautet der Titel des Figurentheaters für Familien mit Kindern ab drei Jahren. In den Hauptrollen der fünf kurzen Geschichten: Rhabarberbarbara, die Schneeseekleerehfee, eine Igelfamilie, Ottos Mops und Uhu Ulrich. Welche der Geschichten zuerst erzählt wird, entscheidet das Glücksrad. Oder die Kinder. Oder das Alphabet. Oder ganz allein der Augenblick.

Clownesk, poetisch und turbulent wird es für Familien mit Kindern ab sechs Jahren beim „Besuch der kleinen Dame“ am Samstag, 21. August, ab 17 Uhr. Zu Gast ist das Theater Mimikri aus dem hessischen Ortenberg mit einem Stück nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Lilli Schwethelm und Carolyn Hall. Julia Fußhoeller schlüpft in die Rolle der kleinen Dame, die sich auf die Reise zu sich selbst macht. Allein, nur mit ihrer Concertina, einem Lied und einem schwebenden Koffer, macht sie sich auf den abenteuerlichen Weg. Das Soloprogramm behandelt die Themen Anderssein und Selbstfindung und regt zum Lachen und Nachdenken an.

Info

Die Stücke dauern jeweils 45 Minuten; es gibt keine Pause. Einlass ist 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung. Tickets sind für 7,50 Euro (Erwachsene) und 6 Euro (Kinder) im Büro für Tourismus im Rathaus oder online unter www.ticket-regional.de zu kaufen.