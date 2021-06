Die Kinderliedermacherin Nica Neulich tritt am Freitag, 9. Juli, um 16.30 Uhr im Landauer Haus Südstern auf. Mit Gitarre, Mikrofon, Stomp-Box, Fußschelle und Kazoo will sie mit ihren Liedern für gute Laune sorgen. Nica Neulich hat im April 2020 auf Youtube ein Video zu ihrem Song „Kleine Helden“ veröffentlicht – als Dankeschön für alle Kinder in der Corona-Krise. Er sei schon fast 10.000-mal angeklickt worden, schreibt die Sängerin. Infos und Ausschnitte von Fernsehauftritten finden sich im Netz unter www.nicaneulich.de.