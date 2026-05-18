Zwei Kinder bewerfen auf der B28 Autos mit Steinen und Holz. Zwei Fahrzeuge werden beschädigt, der Schaden ist hoch. Die Polizei bittet um Hinweise.

Reutlingen (dpa/lsw) - Von einer Brücke aus sollen zwei Kinder Steine und Holzstücke auf fahrende Autos auf der Bundesstraße 28 geworfen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden dadurch am Sonntag zwei Autos beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Polizisten trafen noch ein Kind an, das an seine Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder selbst geschädigt wurden, sollen sich bei der Polizei melden.