Zwei Kinder fahren gemeinsam mit einem E-Scooter. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Wechsel verunglücken sie. Nun wird ermittelt.

Rheinfelden (dpa/lsw) - Zwei Kinder sind in Rheinfelden (Kreis Lörrach) mit einem E-Scooter gestürzt und haben sich schwer verletzt. Gegen die Eltern des fahrenden Kindes werde nun ermittelt, teilte die Polizei mit. Demnach besteht der Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen. Zudem bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz.

Die beiden Kinder waren am Freitag gemeinsam auf dem E-Scooter unterwegs. Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg in einem spitzen Winkel kamen sie zu Fall. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. E-Scooter dürfen in Deutschland grundsätzlich nur von einer Person benutzt werden.