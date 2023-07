Vier Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren sollen in einem Hühnergehege in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) Hühner gequält haben. Sie sollen auf die Tiere eingeschlagen und ihnen Federn ausgerissen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Huhn ist bei dem Vorfall am Freitagabend gestorben.

Gerstetten (dpa/lsw) - Welches der Kinder in welchem Umfang an der Tat beteiligt war, war laut Polizei zunächst nicht klar. Mit den Kindern und deren Erziehungsberechtigten werden Gespräche geführt, auch das Jugendamt wird von der Tat in Kenntnis gesetzt werden.

