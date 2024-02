Schaffhausen (dpa) - Ein siebenjähriger Junge und seine vierjährige Schwester sind in der Schweiz von zu Hause ausgerissen und haben sich auf den Weg zu ihrer Mutter in Deutschland gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verließen die Kinder am Mittwoch ihre Wohnung in der Stadt Schaffhausen, während ihr Vater Essen kochte. Nach stundenlanger Suche durch die Polizei wurden die beiden am späten Mittwochabend in der mehr als 80 Kilometer entfernten Grenzgemeinde Allschwil bei Basel am Dreiländereck Schweiz-Frankreich-Deutschland wohlbehalten gefunden. Wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur schilderte, waren die Geschwister mit Bus und Bahn unterwegs. Sie fuhren demnach zuerst von Schaffhausen nach Zürich und reisten von dort ins weiter westlich gelegene Allschwil. Die Mutter lebe im grenznahen Gebiet in Süddeutschland, sagte der Sprecher, ohne nähere Angaben zu machen.

