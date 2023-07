Rust (dpa/lsw) - Spielende Kinder haben in einem Fluss bei Rust (Ortenaukreis) nach Angaben der Polizei eine Wurfgranate und eine Streubombe gefunden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, evakuierte die Feuerwehr am Freitagabend einen Bereich im Radius von 100 Metern um den Fundort außerhalb der Ortschaft. Wohngebiete seien davon nicht betroffen gewesen. Laut dem Sprecher wurden die Geschosse vor Ort nicht entschärft, der Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm sie mit. Woher die Geschosse stammen und ob es sich dabei um Überbleibsel aus einem der Weltkriege handelt, konnte der Sprecher nicht mitteilen.