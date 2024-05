Horb am Neckar (dpa/lsw) - Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) einen Unfall verursacht, bei dem zwei Kinder verletzt wurden - und ist dann zu Fuß geflohen. Der 28-Jährige sei auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Dort sei er in das Auto einer 43-Jährigen gekracht, die mit einem acht- und einem zehnjährigen Kind unterwegs war. Die Kinder wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Frau und der Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Der Betrunkene flüchtete nach dem Unfall zu Fuß, konnte aber von der Polizei gefasst werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 16.000 Euro.

PM Polizei