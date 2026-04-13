Baden-Württemberg Kind zieht Hund am Schwanz und wird gebissen

Dobermann-Hund
Hunde der Dobermann-Rasse können ganz schön groß werden. (Symbolbild)

Ein spielerischer Moment endet dramatisch: Ein Mädchen wird von einem Hund gepackt und zu Boden gerissen. Nun ermittelt die Polizei.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein siebenjähriges Mädchen ist bei einem Hundeangriff in Mannheim leicht verletzt worden. Das Kind hatte nach Angaben der Polizei am Samstagabend auf einem Gehweg mit dem Dobermann gespielt und den Hund dabei unter anderem am Schwanz gezogen. Der Hund hat das Mädchen laut Polizei mit seinem Maul an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen. In der Folge musste die Siebenjährige in einem Krankenhaus behandelt werden.

Ob Erwachsene bei dem Zwischenfall anwesend waren, ist nicht bekannt. Auch ob der Hund möglicherweise ausgebüxt war, blieb zunächst unklar.

Die Polizeihundeführerstaffel ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Der Dobermann ist eine deutsche Hunderasse. Die muskulösen Hunde können bis zu 72 Zentimeter groß werden und zeichnen sich laut dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) eigentlich durch eine hohe Toleranz gegenüber Kindern aus. Sie gelten als sehr intelligent, wachsam und verteidigungsbereit und wurden aufgrund ihres Schutztriebs als Hüte- und Polizeihunde eingesetzt.

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