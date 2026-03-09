Ein Fahrer kommt mit seinem Wagen auf die Gegenspur. Dort kommt ihm ein anderes Fahrzeug entgegen. Der Zusammenstoß hat weitreichende Auswirkungen für ein Kind.

Nufringen (dpa/lsw) - Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14 nahe Nufringen (Kreis Böblingen) schwer verletzt worden. Ein Auto sei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Wagen zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe sich auch ein Fahrzeug überschlagen. Die beiden Autofahrer wurden ebenfalls verletzt.

Wegen der Rettungsmaßnahmen ist die B14 derzeit voll gesperrt. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben wird, war zunächst unklar.