Ein neun Jahre altes Kind ist in Lörrach (Baden-Württemberg) beim Spielen wahrscheinlich angeschossen worden. Am Hals des Jungen steckte ein sogenanntes Diabolo-Geschoss, das durch eine Operation im Krankenhaus entfernt werden musste, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Derartige Geschosse finden demnach normalerweise Verwendung beim Schießen mit Luftdruckwaffen.

Lörrach (dpa) - Der Junge hatte den Angaben zufolge zusammen mit anderen Kindern am Mittwoch hinter einem Mehrfamilienhaus gespielt, als er die Verletzung bemerkte. Der Neunjährige befindet sich mittlerweile laut Polizei nicht mehr im Krankenhaus.

Zum Glück seien durch das Geschoss keine lebenswichtigen Gefäße verletzt worden, erläuterte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung.