Bei Sanierungsarbeiten an einer Scheune fällt ein Kind vier Meter in die Tiefe. Der Junge verletzt sich schwer. Was ist passiert?

Essingen (dpa/lsw) - Ein Junge ist in Essingen (Ostalbkreis) durch ein Dach gestürzt und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fiel der Elfjährige am Sonntag bei Sanierungsarbeiten am Scheunendach durch einen Schacht. Der Junge stürzte rund vier Meter tief. Weitere Details waren zunächst unklar.