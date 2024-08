Ein Vierjähriger stürzt aus dem siebten Stock eines Wohnhauses. Noch sind viele Fragen offen.

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein vierjähriger Junge ist in Heidelberg aus dem siebten Stock eines Wohnhauses gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie es genau zu dem Vorfall im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund kam, war Freitagmittag noch völlig unklar. Der Einsatz war noch in Gange. Die Polizei ermittelt.