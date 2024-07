Ein etwas ungewöhnlicher Hilferuf geht bei der Polizei ein: Ein kleiner Junge hat seine Eltern in einem Zimmer eingeschlossen.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Vierjähriger hat am Sonntagmorgen in Mannheim seine Eltern in einem Zimmer eingeschlossen. Weil die Eltern nicht mehr herauskamen, riefen sie bei der Polizei an und schilderten ihre Lage, wie es in einer Mitteilung hieß. Als die Polizisten an dem Haus ankamen, warfen die Eltern den Beamten den Schlüssel aus dem Fenster zu und die Beamten befreiten das Paar aus seiner misslichen Lage.