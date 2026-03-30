Ein Lastwagenfahrer will in Stuttgart unerlaubt abbiegen. Auch eine Stadtbahn ist dort unterwegs. Es kommt zum Crash.

Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Lastwagen in Stuttgart ist ein Mädchen leicht verletzt worden. Das zehnjährige Kind befand sich Polizeiangaben zufolge in der Bahn, die anderen rund 100 Fahrgäste in der Stadtbahn blieben unverletzt. Zu dem Unfall kam es, als ein Lastwagenfahrer am Nachmittag unerlaubt abbiegen wollte und dabei mit der Stadtbahn zusammenstieß. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 70.000 Euro.