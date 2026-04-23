Baden-Württemberg Kind auf Zebrastreifen von Auto angefahren - Fahrer flüchtet

Polizei und Krankenwagen
Die Polizei sucht nach dem Unfall nach Zeugen. (Symbolbild)

Ein Zehnjähriger wird in Tuttlingen beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Kleinwagen erfasst. Der Fahrer flüchtet – die Polizei sucht Zeugen.

Tuttlingen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Autofahrer hat mit seinem Wagen einen Zehnjährigen in Tuttlingen erfasst und ist danach einfach weitergefahren. Der Junge war über den Zebrastreifen gegangen, als ein roter Kleinwagen kam und ihn anfuhr, wie die Polizei mitteilte. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht.

Der Junge wurde per Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Ohne sich um das Kind zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer den Angaben nach weg. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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