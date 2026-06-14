Ein Kind auf einem Tretauto fährt auf einen Bahnübergang zu – der Zugführer reagiert schnell.

Metzingen (dpa/lsw) - Ein Kind auf einem Tretauto hat für eine Vollbremsung eines Zuges in Metzingen (Landkreis Reutlingen) gesorgt. Das Kind sei alleine auf einen Bahnübergang zugefahren, teilte die Polizei mit. Deshalb bremste der Fahrer den Zug bis zum Stillstand und es kam zu keinem Zusammenprall. Auch die Fahrgäste im Zug blieben durch die Bremsung unverletzt. Nach dem Vorfall verschwand das Kind laut Polizei in einem Wohngebiet.