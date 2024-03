Ein fünf Jahre altes Kind liegt im Auto auf der Hutablage, zwei weitere Kinder quer und nicht angeschnallt auf der Rückbank - so ist ein Mann am späten Sonntagabend auf der Autobahn 81 bei Großrinderfeld (baden-württembergischer Main-Tauber-Kreis) unterwegs gewesen. Der 35-Jährige habe gedacht, dass die Kinder so besser schlafen könnten, teilte die Polizei am Montag mit.

Großrinderfeld (dpa/lsw) - Er fiel den Beamten bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf. Erst nachdem er die Kleinen im Alter von drei, fünf und acht Jahren ordentlich auf die Sitze im Auto gesetzt und angeschnallt hatte, konnte er mit ihnen weiterfahren.

Die Konsequenzen bleiben für den Mann überschaubar: Der 35-Jährige muss laut Polizei nun ein Bußgeld von 70 Euro zahlen und hat einen Punkt in Flensburg bekommen.

Pressemitteilung