Ein fünfjähriges Mädchen wird beim Überqueren einer Straße schwer verletzt. Wie kam es dazu?

Spaichingen (dpa/lsw) - Ein fünfjähriges Kind ist an einer grünen Fußgängerampel von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll der 73-jährige Fahrer das Mädchen beim Abbiegen übersehen haben, das hinter ihrer Mutter und ihrem Bruder die Straße in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) überquerte. Die Fünfjährige sei von der rechten Hinterseite des Wagens erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie es hieß. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.