Zwischen den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg und FC Augsburg bahnt sich ein personelles Tauschgeschäft an. Wie der «Kicker» berichtet, soll Mittelstürmer Ermedin Demirovic von Freiburg nach Augsburg wechseln und dort die Position von Michael Gregoritsch einnehmen. Der 24-jährige Demirovic war am Freitag aus dem Trainingslager des Sport-Clubs im österreichischen Schruns bereits abgereist und soll in Augsburg den Medizincheck absolvieren. Parallel könnten die Freiburger die Verpflichtung des 28-jährigen Gregoritsch abschließen, die sich seit einigen Tagen abzeichnet.

Freiburg (dpa) - Der Österreicher wäre nach Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Daniel-Kofi Kyereh (FC St. Pauli) und Ritsu Doan (PSV Eindhoven) der vierte externe Neuzugang der Breisgauer. Sein Vertrag beim FCA wäre am 30. Juni 2023 ausgelaufen. Der Kontrakt von Demirovic soll in Freiburg noch bis Ende Juni 2024 laufen.

