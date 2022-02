Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss bis auf weiteres auf Abwehrspieler Kevin Vogt verzichten. Der 30-Jährige hat sich beim 2:1-Sieg am Samstag beim VfL Wolfsburg einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Dies teilten die Kraichgauer am Dienstag mit. Vogt spielt bislang eine starke Saison bei der TSG; er fehlt nun auch im Landesduell am Freitag gegen den VfB Stuttgart.

Zuzenhausen (dpa) - Tweet der TSG 1899 Hoffenheim