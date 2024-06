Ein paar Holzstühle, an der Seite ein gedeckter Bistrotisch, eine geschickte Beleuchtung. Mehr ist nicht nötig, um die Geschichte der Beziehung zwischen zwei Menschen zu erzählen, zwischen einer jungen Frau und einem erfahrenen Mann. „This could be complicated“ lautet der treffende Titel des Tanzabends, mit dem sich Kevin O’Day nach seiner Zeit als Artist in Residence vom Staatstheater Karlsruhe verabschiedet.

Seine Partnerin in der getanzten „Es könnte kompliziert werden“-Beziehung ist Alba Nadal. Die perfekte Ergänzung in einem Stück über Gegensätze, die sich