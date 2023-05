Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 2. Juli wird Kevin Akpoguma zurückerwartet. Trainingsauftakt bei der TSG Hoffenheim. 64-mal kam der 26-Jährige, der in seiner Kindheit beim FC Wörth kickte, in der Bundesliga zum Einsatz. Warum hat er sich für die Nationalmannschaft aus dem Land seines Vaters entschieden?

In Griechenland verbringt Kevin Akpoguma seinen Urlaub. Gerade hat der Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim eine Einheit auf dem Laufband absolviert. „Wir haben