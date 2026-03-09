Die fünf Musikerinnen aus Chile, Spanien, Venezuela und Argentinien machen ihre ganz eigene Fusion spanischer und lateinamerikanischer Musik mit Gefühl und Rhythmus.

Feminin und feministisch, so gibt sich das Quintett. Die Stimmung der Songs reicht von atmosphärisch bis kämpferisch. Spannend ist die transkulturelle Mischung der Genres. Zum einen bringt jeder Musikerinnen Elemente der Tradition ihrer Herkunftsländer mit, zum andern sind die Musikerinnen aber auch aufgeschlossen für aktuelle zeitgenössische Einflüsse wie HipHop. Nur dass der Sprechgesang hier nicht in elektronische Beats und Samples eingebettet ist, sondern in die sehr akustisch geprägten Klänge der Combo. Die Musik lädt zum Tanzen ein, weshalb das Karlsruher Konzert auch unbestuhlt ist.

Camila Lopez stammt aus Chile. Aufgewachsen zwischen Bergen und Flüssen entwickelte sie ihre Freude an Percussion, Theater und Tanz. Sie übersiedelte nach Spanien, wo sie mit KeTeKalles die Möglichkeit fand, ihre kreative Energie auszuleben und nach eigenem Bekunden „die patriarchalen Strukturen der Musikindustrie herauszufordern“. Tole, mit vollem Namen Ana Toledo Civico, stammt aus Spanien und ist mit Gitarren und Punk aufgewachsen. Über den Rap fand sie die Möglichkeiten des politischen Engagements. Das spiegelt sich heute in ihrem Songwriting.

Foto: Melina Andrea Rivero/oho

Mar Castells, ebenfalls aus Spanien, entwickelte sich mit Reggae zur Percussionistin. Sie will nacheigenem Bekunden eigene Identität und Gemeinsamkeit im Kollektiv erforschen. Mit KeTeKalles engagiert sie sich für Diversität und Widerstand. Andrea Isabelina aus Venezuela brauchte lange, um ihre Stimme zu finden. Ihr Weg nach Spanien war geprägt von Selbstfindung und Resilienz in schwierigen Zeiten. Mit KeTeKalles hat sie einen Platz gefunden, wo die Sonne für sie heller als jemals scheint, sagt sie. Nadia Lago Saez stammt aus Buenos Aires in Argentinien. Die Bassistin machte Erfahrungen mit Rock, Blues und Alternative Rock. Die Band sei für sie die Möglichkeit, ihren Traum Wirklichkeit werden zu lassen.

Soziale Kämpfe und Rhythmus

Das erste Album „El Chaos“, veröffentlichte KeTeKalles 2020. Schon da ging es den Musikerinnen um Feminismus, Identität und soziale Kämpfe, zu Rhythmen aus Lateinamerika bis hin zur Katalanischen Rumba. „Pa Volver“ beschreibt in poetischen Versen Migrationserfahrung und Ankommen in der Fremde. „Um neu anzufangen, brauche ich dieses Land“ heißt es da und „um neu anzufangen, muss ich so vieles verstehen“.

„Mi Muonstro“ handelt von der Schwierigkeit, sich selbst zu sein. Das Monster im Spiegel sieht alle Fehler und behindert das persönliche Wachstum. „Ahora“ (Jetzt) ist 2016 entstanden und „ein Narzisst an der Macht“ könnte auf Trump gemünzt sein. Es geht um den Aufstieg im totalitären Kapitalismus in der ganzen Welt, um sterbende Flüchtlinge und das Gefühl, machtlos zu sein. Doch nach vielen klagenden Strophen ermahnt sich das lyrische Ich, nicht zu verzweifeln: „Es ist Zeit, meine Stimme zu erheben, ohne meine Lieben anzugreifen, Zeit für diesen pazifistischen Krieg, über den Zaun zu springen, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist Zeit, es ist jetzt!“ „Despedida“ (Lebwohl) besingt eine Trennung, „El Amor“ besingt in zärtlichen poetischen Worten Liebe als eine allumfassende, transzendente Kraft.

Termin

KeTeKalles tritt am Freitag, 13. März, 20 Uhr, im Tollhaus Karlsruhe auf.