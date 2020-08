Ohne Zwischenfälle verlaufen ist eine Kundgebung der AfD in Haßloch sowie zwei Gegendemonstrationen rund um das dortige Rathaus. Während in der Leo-Loeb-Straße rund 100 Menschen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen protestierten und Reden lokaler und überregionaler AfD-Politiker hörten, hatten sich rund 300 Gegendemonstranten zu einem friedlichen Protest versammelt. Vor dem Rathaus hat das „Bündnis gegen Rechts Pfalz und Kurpfalz“ eine Gegendemonstration abgehalten. Kurzfristig hatte das Haßlocher „Bündnis für Vielfalt“ eine weitere Kundgebung am Jahnplatz beantragt. Darin finden sich unter anderem Vertreter der anderen Parteien im Haßlocher Rathaus und des Deutschen Gewerkschaftsbundes zusammen. Die Polizei war mit rund einem Dutzend Einsatzwagen und über 60 Beamten vor Ort. Absperrungen trennten die einzelnen Kundgebungen voneinander. Ab 11 Uhr lösten sich die Versammlungen auf.