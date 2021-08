Geimpft, getestet, genesen: Die Drei-G-Eintrittsregel gilt für das Westernturnier und die Landes- und Pfalzmeisterschaften der Ein- und Zweispänner Pferde und Ponys beim RFV Zeiskam. Nach eigenen Angaben hat der Verein grünes Licht bekommen, entfällt für ihn die Inzidenzregelung. Auf das große Gelände darf am Freitag, Samstag und Sonntag jeder kommen, der die Auflagen erfüllt. Es gibt keine Begrenzung. Wer weder geimpft noch genesen ist und sich den Sport nicht entgehen lassen will, kann sich laut RFV am Freitag und Samstag von 8 bis 10 Uhr in Bellheim in der Festhalle einem Corona-Schnelltest unterziehen.