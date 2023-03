Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Fußball-A-Klasse Südpfalz ist das Spitzenspiel in der Staffel Ost abgesetzt worden. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie es aus Erlenbach hieß. In der Staffel West verzögerte sich der Spielbeginn in Billigheim, weil die Freimersheimer ihre Trikots vergessen hatten.

Staffel Ost

SV Erlenbach – FVP Maximiliansau abgesetzt. Wie Staffelleiterin Monika Zluga und Erlenbachs Spielleiter Manuel Wüst auf Anfrage mitteilten, ist ein Coronaverdacht