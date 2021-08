Bei den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Walldorf gab es für die Südpfälzer Jugendlichen keine Medaille in der U18.

Jerome Schwager vom TV Rheinzabern blieb im Diskuswerfen mit 45,46 m um Zentimeter hinter seiner Jahresbestweite und belegte den vierten Rang. Den Hammer schleuderte Schwager im ersten Versuch auf die neue Bestweite von 46,80 m. Der Edenkobener 800-Meter-Läufer Julian Weis kam als Sechster nach 2:11,24 Minuten ins Ziel. Nach einer Knieverletzung im Abschlusstraining musste Hendrik Sohn vom TV Nußdorf über 400 Meter Hürden seinem hohen Anfangstempo Tribut zollen. In 58,02 Sekunden belegte er den achten Platz.

Der jüngste 100-Meter-Sprinter, Paul Becker, der noch der Schülerklasse angehört, startete gut im Halbfinale in 11,69 Sekunden bei leichtem Gegenwind. Er verzichtete aufgrund der anstehenden süddeutschen Meisterschaft in der U16 auf die Teilnahme am B-Finale. Für die 4 x 100-Meter-Staffel mit Konstantin Kugler, Hendrik Sohn, Hendrik Lindemann und Paul Becker, angetreten mit Aussicht auf Bronze, war das Rennen wegen Überlaufens der Zone bereits am ersten Wechsel gelaufen.

Blockmehrkampf-DM

Luca Andres vom TV Nußdorf und Jan Grammer vom TV Rheinzabern überzeugten bei den deutschen Blockmehrkampfmeisterschaften in Markt Schwaben. Andres begann den Block Sprint/Sprung der Schüler M14 mit drei Bestleistungen. Nach 80 m Hürden in 11,61 sek, 5,83 m im Weitsprung und 12,45 sek über die 100 Meter gab es im Hochsprung mit 1,59 m einen Dämpfer. Im Speerwerfen blieb er mit 37,03 m auch unter seinem besten Ergebnis. Er sammelte 2773 Punkte und wurde Achter.

Besser lief es bei Jan Grammer vom TV Rheinzabern. Nach verhaltenem Beginn mit 11,90 sek über die Hürden und 5,58 m im Weitsprung sprintete er die 100 Meter in 12,24 sek und steigerte sich im Hochsprung auf 1,71 m. Im Speerwurf verbesserte er sich auf 39,15 m. Grammer erreichte mit 2826 Punkten den Bronzeplatz. Tom Bingel vom TV Windecken siegte mit 2993 Punkten knapp vor Johannes Böcher (USC Mainz/2986), der 1,83 m im Hochsprung überquerte.