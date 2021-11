Der ASV Landau Badminton hat in der Rheinland-Pfalz-Liga das Kellerduell mit den BSC Güls mit 7:1 gewonnen und sich ins Tabellenmittelfeld vorgeschoben. Er profitierte von der Doppelbelastung des Gegners, der am Vortag ein hartes Auswärtsspiel in Ludwigshafen absolviert hatte.

Das Damendoppel Ronja Latz/Nora Behsler sorgte für den ersten Landauer Punkt: 21:11, 21:15. Dieses Mal zogen die Herrendoppel nach: Christian Dümler und Alex Engelhardt, deren Abstimmung aufeinander stetig besser wird, kämpften sich in einem hochklassigen Dreisatzmatch zum Erfolg (21:19, 21:23, 21:14); David Schwarz und Mario Rittersbacher, der wegen einer unter der Woche erlittenen Verletzung von Felix Argus sein Comeback in der ersten Mannschaft gab, siegten 21:12, 21:14. Latz sicherte sich im Anschluss überlegen das Dameneinzel (21:10, 21:9). Den entscheidenden fünften Punkt holten Rittersbacher/Behsler im Mixed, das sie nervenstark 21:18, 24:22 gewannen. Daraufhin schenkte der ohnehin vom Vortag angeschlagen ins Spiel gegangene Gegner von Schwarz sein Einzel ab. Auch dem Gegner von Engelhardt war nun die fehlende Motivation zur Ergebniskosmetik anzumerken. Die Partie ging mit 21:7, 21:15 ganz klar an Landau.

Fast alles ausgeglichen

Den Ehrenpunkt holte der Gast im umkämpften Spitzeneinzel, Dümler verlor mit 15:21, 22:20, 14:21.

Der ASV Landau steht nun mit einer nahezu ausgeglichenen Bilanz da: zwei Siege, zwei Niederlagen, 4:4 Punkte, 16:16 Spiele, 36:34 Sätze, Platz vier von den sieben verbliebenen Teams. Mit dem Doppelspieltag am 20./21. November wird die Hinrunde bereits beendet. Zuerst reist das noch punktlose Tabellenschlusslicht SVE Mendig in die Südpfalz, am Tag darauf empfängt der ASV im fünften Heimspiel in Folge den Tabellenführer BC Remagen II.