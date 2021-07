Zerstört die angedachte Reform im Frauenhandball das Ziel von Eyub Erden, den TSV Kandel zurück in die Dritte Liga zu führen? Der Trainer, zurück aus dem Urlaub in der Türkei, nimmt es ziemlich gelassen, dass die Dritte Liga abgeschafft werden soll.

„Das ist erst in zwei, drei Jahren der Fall. Unser Ziel können wir immer noch schaffen. Mal sehen, wie es dann weitergeht“, sagt Erden. Er hat die Spielplanung für die Oberliga-Runde 2021/22 auf dem Tisch: 30 Spiele, das erste Spiel am 25./26. September in Budenheim, das letzte Spiel im Mai/Juni zu Hause gegen die SG Ottersheim/Bellheim.

Erden hat für vieles Verständnis und findet es auch gut: dass die Nationalmannschaft gestärkt werden soll, dafür die Bundesliga verkleinert und zweite Mannschaften eines Vereins in einer künftig zweigeteilten Zweiten Liga spielen dürfen; dass Leistungszentren geschaffen werden. „Den Punkt verstehe ich nicht: die Dritte Liga abzuschaffen.“

Verband befürchtet mehr weiße Flecken

Die Dritte Liga war eigentlich eingeführt worden, um den Abstand zur Zweiten Liga zu verkleinern. Nun wahrscheinlich der Rückzieher, der nach Erdens Kenntnis erst 24/25 erfolgt. Die Kurpfalz-Bären (TSG Ketsch) und die TSG Friesenheim planen wohl ein Leistungszentrum in der Metropolregion Rhein-Neckar und eine Spielgemeinschaft. Was es für andere ambitionierte Vereine in der Region schwieriger machen wird.

„Man wird über die künftige Liga-Struktur für weitere weiße Flecken auf der Handball-Landkarte sorgen. Manche der zehn DHB-Förderregionen werden somit komplett und endgültig abgehängt. Damit wird auch das Thema Mitgliederförderung durch die Landesverbände erschwert. Fehlen die sportlichen Leuchttürme in den Regionen, geht auch die Attraktivität der Sportart an der Basis weiter zurück“, heißt es in einem offenen Brief des pfälzischen Verbandes an den Dachverband.

„Ein einzelner Verein wird es nicht mehr schaffen, da mitzuhalten“, meint Erden. Vereine, die jetzt noch Rivalen sind, sollten sich zusammentun.