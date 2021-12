Die Jugendhandball-Oberligen setzen nach dem Votum der Vereine die Runde fort. Die A-Jugend-Mädchen des TV Wörth traten gegen die SG Mainz-Bretzenheim an und verloren das Kellerduell mit 20:22. Nach dem 12:17 kamen sie heran, Qeren Scholtes warf das 19:20, Emely Gander das 20:21. Mit 9/3 und vier Toren waren sie die erfolgreichsten Schützinnen ihrer Mannschaft, die am Samstag beim TV Engers zu Gast ist. Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam hat das Topspiel bei Spitzenreiter SF Budenheim vor sich. Die männliche A-Jugend des TV Offenbach blieb trotz 19 Treffern von Finn Ochsenreither (10/3) und Max Dotterweich (9) an der HSG Hunsrück hängen und rutschte auf den vierten Rang hinter die mHSG Friesenheim/Hochdorf zurück. Nach 26:22-Führung verlor der TVO mit 31:35. Friesenheim setzte sich nach fünf Toren in Folge zum 20:16 mit 22:20 gegen Ottersheim/Bellheim durch. OBK als auch TVO haben im alten Jahr noch ein Auswärtsspiel vor sich.