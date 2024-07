«Sie können ihn abstellen» - eine Frau soll versucht haben, das Beatmungsgerät ihres Ex-Mannes abstellen zu lassen. Der Arzt folgte dem Wunsch nicht. Nun landet der Fall vor Gericht.

Tübingen/Hechingen (dpa/lsw) - Weil sie versucht haben soll, die Beatmungsmaschine ihres Ex-Mannes abschalten zu lassen, ist eine Frau aus dem Landkreis Sigmaringen angeklagt worden. «Sie können ihn abstellen» - das soll die Beschuldigte dem Arzt ihres Ex-Partners am Telefon gesagt haben, wie die Anklagebehörde mitteilte. Der Mann sei nach einem Unfall in einer Tübinger Klinik in ein künstliches Koma versetzt worden. Der Frau wird versuchte Anstiftung zum Totschlag vorgeworfen.

Sie soll dem behandelnden Arzt im Januar 2023 auch eine während der Ehe auf sie ausgestellte Vorsorgevollmacht vorgelegt haben. Diese sollen ihr die gemeinsamen Kinder aus dem Haus des Ex-Partners gegeben haben.

Ethikkommission einberufen

Der Mediziner hatte sich laut Staatsanwaltschaft angesichts Behandlungsmöglichkeiten gegen das Abschalten der lebenserhaltenden Maßnahme entschieden und stattdessen eine Ethikkommission einberufen. Der gesundheitliche Zustand des Mannes habe sich mittlerweile wieder gebessert. Er sei wieder bei Bewusstsein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Angaben zum Alter der Beteiligten machte er aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht.

Nach Aktenlage sei davon auszugehen, dass das Handeln der Angeschuldigten

weder dem ausdrücklichen noch dem mutmaßlichen Willen ihres geschiedenen

Ehemanns entsprach, so die Staatsanwaltschaft. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Bisher äußerte sich die Frau laut Anklagebehörde nicht zu den Vorwürfen.