Trotz weniger Besucher als im Vorjahr zeigt sich das Festteam zufrieden. Was hinter dem Rückgang und den guten Rückmeldungen von Schaustellern steckt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach drei Wochen Sause auf dem Stuttgarter Frühlingsfest melden die Veranstalter mehr als 1,5 Millionen Gäste auf dem Cannstatter Wasen. Im Vorjahr waren nach Auskunft der Veranstaltungsgesellschaft 2,2 Millionen Besucher auf dem Wasen – Rekord. «Wir haben nicht ganz so viele Gäste wie vergangenes Jahr, das liegt aber daran, dass das Frühlingsfest 2025 in den Osterferien lag», sagte Guido von Vacano, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft.

Auch die Schaustellerbetriebe, Marktkaufleute und Festwirte zeigten sich größtenteils zufrieden. Dazu habe auch das gute Wetter und die Einteilung der Attraktionen auf dem Platz beigetragen. «Fast alle Schausteller und Marktkaufleute sind zufrieden. Der Krämermarkt hat stark mit dem Onlinehandel zu kämpfen, wird aber trotzdem gut angenommen. Er ist ein fester Bestandteil der Veranstaltung und muss es auch weiterhin bleiben», erklärte Mark Roschmann, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Südwest-Stuttgart.

Das 86. Frühlingsfest war am 18. April feierlich eröffnet worden. Nach Angaben der Veranstalter ist es das größte Frühlingsfest Europas. Auf dem Wasen am Neckar kamen mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute zusammen.

Weniger Straftaten in diesem Jahr

Laut Polizei gab es in diesem Jahr insgesamt zehn Prozent weniger Straftaten als beim vergangenen Frühlingsfest. Diese setzten sich aus vielen Delikten zusammen, wie zum Beispiel Bedrohungen. Einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit auf dem Festgelände habe auch die «Wasenboje» der Stadt Stuttgart geleistet. «Wir hatten mit 270 Fällen zwar mehr als 2025, das liegt aber wohl daran, dass die Wasenboje noch bekannter ist und wir auch erstmals auf dem Festplatz unterwegs waren.»

Die «Wasenboje» ist ein Container mit geschulten, weiblichen Fachkräften. Die Boje dient als Anlaufstelle für Mädchen und Frauen, die Hilfe benötigen, weil sie etwa belästigt wurden, die eigene Gruppe verloren oder zu viel getrunken haben. Das «Wasenboje»-Team rief auch Taxis für eine sichere Heimfahrt oder begleitet Frauen und Mädchen zur Polizei.

Wie geht es mit dem Feiern weiter?

Das 179. Cannstatter Volksfest lädt vom 25. September bis 11. Oktober 2026 wieder zum Feiern ein. Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt findet vom 25. November bis 23. Dezember 2026 statt. Das 87. Stuttgarter Frühlingsfest kommt vom 17. April bis 9. Mai 2027 zurück auf den Cannstatter Wasen.