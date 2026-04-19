Eine Polizeistreife will in der Nacht einen Autofahrer kontrollieren, doch der ergreift die Flucht. Was ist passiert?

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Senior hat in Ravensburg versucht, vor der Polizei zu flüchten. Den Angaben nach besaß der 70-Jährige keinen Führerschein. Eine Polizeistreife wollte den Autofahrer in der Nacht kontrollieren, nachdem er abgebogen war, ohne zu blinken und in einer Grundstückseinfahrt parkte.

Als der Mann die Polizisten bemerkte, habe er die Lichter an seinem Wagen ausgeschaltet. Dann sei er ausgestiegen und davongerannt. Laut Polizei wurde er «nach nur wenigen Metern» eingeholt und vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,94 Promille ergeben. Daraufhin musste sich der 70-Jährige einer Blutentnahme unterziehen.