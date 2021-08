Alle neun oder doch lieber der Kranz? Wer in der Südpfalz die beliebten Kegelfiguren abräumen will, geht ins Freizeitcenter Bornheim. Auch die Kegler der BSG Bornheim gehen dort auf Punktejagd. Am Samstag hat die Saison begonnen. Auch wenn es nicht die letzte ist, so ist das Ende doch in Sicht.

Das Center soll abgerissen werden, die Sportler stünden dann ohne Spielstätte da. Der Sportliche Leiter Jörg Schlemilch gibt sich dennoch kämpferisch: „Das muss erstmal genehmigt werden. Bis sie mit den Bauarbeiten anfangen, dauert es bestimmt noch mindestens zwei Jahre.“

Dann sollen auf dem Gelände Büros und Wohnungen entstehen. Grundstücksbesitzer Denis Baumann möchte lieber einen vierstöckigen Klotz auf der Fläche sehen. „Die Gemeinde ist mit dem Vorhaben Baumanns sicher nicht ganz einverstanden. Wir werden sehen“, sagt Schlemilch, der auch bei einem Abriss der Sportstätte auf die Gemeinde hofft. Diese habe signalisiert, dass etwas anderes gebaut werden soll.

„Herr Baumann hat nie mit uns geredet“

Ortsbürgermeisterin Elke Thomas prüfe momentan, ob in einer möglichen neu gebauten Halle vier Bahnen Platz finden könnten. Die BSG möchte dann mit Baumann verhandeln, ob vier Bahnen aus Bornheim in die neue Halle gebaut werden könnten. „Als wir gehört hatten, dass die Halle abgerissen werden soll, ist für uns eine Welt zusammengebrochen. Herr Baumann hat von Anfang an nicht mit offenen Karten gespielt. Er hat nie mit uns geredet“, sagt Schlemilch. Die Zukunft des Vereins ist also ungewiss.

Seit 45 Jahren gibt es den Verein. Seit 15 Jahren hat sich eine Freundschaft mit dem Oberpfälzer Kegelverein aus Altenstadt entwickelt. Die regelmäßigen Treffen würde Schlemilch ebenso wie die vielen Grillfeste und Weihnachtsfeiern vermissen. Aber auch sportlich war die BSG eine Südpfälzer Hochburg, pendelte in den vergangenen Jahren stets zwischen Landes- und Regionalliga und feierte einige Titel. Vergangene Saison stiegen die Bornheimer in die Regionalliga auf.

Gründungsmitglied immer noch aktiv

Immer dabei war Bernd Hundemer. „Als Gründungsmitglied hat er den Verein mit aufgebaut. Er war 35 Jahre Vorsitzender und ist mit 81 Jahren immernoch aktiv. Das lässt er sich nicht nehmen“, sagt Schlemilch. Hundemer sei trotz seines Alters überall hingefahren und immer für den Verein da gewesen.

Auch Josef Zink ist seit über 40 Jahren dabei. Angefangen habe er, so Schlemilch, beim ESV Landau. Bei der BSG war er lange Zeit Stammspieler in der ersten Mannschaft. Seit seinem Schlaganfall vor ein paar Jahren kegelt er nicht mehr, ist aber als Trainer dabei. Zink besitzt die Trainerlizenz.

1975 gekommen, nie mehr gegangen

Die BSG Bornheim ist ein Team vieler Alteingesessener. Ob in der ersten oder zweiten Mannschaft, viele sind schon von Beginn an dabei. Auch Gerhard Weschler, der ebenfalls beim ESV angefangen hat. „Er ist ein ruhiger Typ, aber sehr zuverlässig“, sagt Schlemilch. Weschler ist seit 40 Jahren in der zweiten Mannschaft aktiv.

Schlemilch selbst kam 1975 nach Bornheim. Ihn hat es seitdem nicht mehr weggezogen. Seit rund 30 Jahren ist er Sportlicher Leiter des Teams, spielt in der ersten Mannschaft und „versucht, den Laden zusammenzuhalten.“ Es ist fraglich, ob ihm das künftig noch gelingen kann. Ohne Sportstätte stehen die Kegler mit leeren Händen da.

Zwei Pleiten zum Rundenstart

Die Möglichkeiten im Umkreis sind begrenzt. „Die nächsten Vier-Bahnen-Anlagen sind in Kuhardt und Neustadt. Kuhardt ist durch die Bundesligamannschaft ziemlich belegt. Wir müssten dann Richtung Neustadt wechseln. Ich glaube aber nicht, dass alle die 20-Kilometer-Fahrten mitmachen werden“, sagt Schlemilch. Er setzt seine letzte Hoffnung in die Gemeinde. „Sonst sehe ich schwarz für den Verein“, befürchtet er.

Ob das auch für die am Wochenende begonnene Runde gilt? Gegen die KG Heltersberg gab es jedenfalls keine Punkte: Mit 5005:5035 Holz ging die Regionalliga-Partie verloren. Für Bornheim standen an den Bahnen: Andreas Kauf (590), Alexander Walther (574), Wolfgang Weschler (512), Jörg Schlemilch (563), Carsten Braun (608) und Uwe Längle (584). Die zweite Bornheimer Mannschaft verlor in der Viererliga gegen die Heltersberger Zweitvertretung ebenfalls, und zwar mit 3104:3245 Holz.