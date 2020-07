Pascal Stohner ist nach Jürgen Cartharius ein weiterer Zugang beim KSV Kuhardt für seine Mannschaft, die im DKBC in der dritthöchsten Liga 120 Wurf spielt.

Im Deutschen Keglerbund Classic werden sechsmal 120 Wurf (4 × 30 Wurf, jeweils 15 in die Vollen und 15 Abräumen) gespielt. Die anderen KSV-Mannschaften nehmen weiterhin am Spielbetrieb der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) teil. In der DCU-Bundesliga werden sechsmal 200 Wurf (4 × 50 Wurf kombiniert) gespielt. Stohner greift in der 1. Bundesliga der DCU für Rot Weiß Sandhausen zur Kugel. „Durch die Freundschaften bin ich schon häufiger mit Spielern vom KSV in Kontakt gekommen und habe sie gut kennengelernt. Als dann die Anfrage für das 120-Wurf-Team kam, musste ich nicht lange überlegen“, so Stohner, der auf der badischen Rheinseite wohnt.

In der vergangenen DKBC-Spielzeit machte er für die SG Ettlingen vier Spiele und holte jeweils den Mann-schaftspunkt mit einem Schnitt von 601 Kegel. KSV-Sportwart Nicolai Bastian: „Für mich ist Pascal ein Wunschspieler. Wir hätten ihn schon vor einer Saison gerne im schwarz-gelben KSV-Trikot gesehen, bevor er sich bei der DCU für RW Sandhausen entschied.“