Dank eines Einzelbahnrekords hat der KSV Kuhardt den PSV Franken Neustadt in der DCU-Bundesliga der Kegler geschlagen.

Zu Beginn konnte sich der Aufsteiger ein wenig absetzen. Ehe Markus Wingerter (1122) auf dem Weg zum Einzelbahnrekord eine 303er-Bahn spielte. Zusammen mit Dominik Mendel (884) erspielte er ein Plus von 70 Kegel gegen Jürgen Bieberbach (963) und Patrick Kalb (973).

Nicolai Bastian (991) und Jochen Härtel (967) hatten die Partie zunächst im Griff, bis auf der letzten Bahn der Gast – Dietmar Gabelein spielte 972, Sascha Hammer 969 Kegel – noch mal zulegte und Kuhardt den Vorteil doch nur auf 87 Kegel erhöhen konnte.

Im Endlauf sah alles zunächst nach einer klaren Sache aus. Doch nach einer schwachen zweiten Bahn des Schlussduos war bei 47 Kegel Vorsprung wieder Spannung geboten. Sascha Leucht (956) und Patrick Jochem (938) stemmten sich gegen die drohende Niederlage und brachten gegen Michael Moosburger (993) und Steffen Hönninger (953) den 5858:5823-Sieg doch noch ins Ziel.

Kuhardt schob sich am Gegner vorbei auf den fünften Platz. Wingerter war ligaweit der stärkste Spieler des Wochenendes. Am Samstag spielt der KSV in Frammersbach.