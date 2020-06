DCU-Erstligist KSV Kuhardt hat sich dazu entschlossen, künftig zweigleisig zu agieren, und begrüßt einen Spieler, der früher zehn Jahre in Kuhardt aktiv war: Jürgen Cartharius.

Neben seinen gemeldeten Mannschaften im Spielbetrieb der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) wird der KSV über 120 Wurf im Deutschen Classic Keglerbund (DKBC) an den Start gehen. Mit Cartharius in der Regionalliga Nordbaden/Rheinland-Pfalz. Der mehrmalige Deutsche Mannschaftsmeister, der in der DCU-Bundesliga weiter für den VKC Eppelheim spielt, war von 2003 bis 2013 in Kuhardt. Als einer der damaligen „jungen Wilden“ reifte er zu einem guten und konstanten Bundesligakegler, bevor er zum Primus VKC Eppelheim wechselte.

„Es ist mein Heimatverein und ich freue mich, meine alten Freunde wiederzusehen“, blickt Cartharius auf das Kommende. „Wir wollen in der Regionalliga über 120 Wurf nicht nur mitspielen, wir wollen Erfolge und Siege, das ist unsere Mentalität und Intension“, teilte KSV-Sportwart Nicolai Bastian mit. Priorität habe für Cartharius vorerst weiter dessen 200-Wurf-Team VKC Eppelheim.

Kuhardts Vorsitzender Markus Wingerter begrüßt einen langjährigen Freund: „Ich freue mich riesig, gemeinsam mit Jürgen wieder auf Punktejagd zu gehen. Wir kennen uns seit unserer B-Jugend-Zeit, also über 20 Jahre.“ Wingerter hat schon einige Erfahrungen mit dem 120-Wurf-Modus gemacht: „Ich durfte im Junioren- und Herren-Bereich diverse Länderspiele für Deutschland bestreiten und habe zusammen mit Philipp Braun diese Runde unsere Freunde vom KV Wolfsburg in der 2. Bundesliga Nord/Ost unterstützt, hier erreichten wir den zweiten Platz.“