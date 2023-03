Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der letzten Viertelstunde geht die HSG Landau/Land in Führung. Das Pfalzligaspiel gegen den TV Wörth gewinnt sie aber nicht. Was meinen die Trainer Lukas Gerstle und Frank Schindler nach dem 28:28? Die SG Ottersheim/Bellheim schickt uns ein Selfie aus der Kabine.

Im vorletzten Angriff trifft Lukas Gerstle die Latte. Im letzten Angriff, er muss abschließen, wird geblockt, krallt sich Torhüter Maximilian Fuchs den Wurf. 28:28 (15:16) endet in Albersweiler