Baden-Württemberg Katzenkauf im Internet – Frau fällt auf Betrüger herein

Katze
Von der versprochenen Katze fehlt am Übergabeort jede Spur. (Symbolbild)

Erst Vorfreude auf eine Miezekatze, dann große Enttäuschung: Eine Frau aus dem Landkreis München wird Opfer eines Internetbetrugs und fährt dafür bis an die Landesgrenze.

Illertissen/Unterschleißheim (dpa) - In der Hoffnung auf ein neues Haustier ist eine Frau aus dem Landkreis München Opfer eines Betrugs geworden. Die 49-Jährige aus Unterschleißheim hatte im Internet eine Katze für 600 Euro kaufen wollen und bereits 100 Euro angezahlt, wie die Polizei mitteilte. Den Rest sollte sie bei der persönlichen Übergabe bezahlen.

Doch an der angegebenen Adresse im schwäbischen Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg wartete sie vergeblich. Vom Verkäufer fehlte jede Spur, ebenso von der versprochenen Katze. Erst dann wurde der Frau klar, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg München Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x