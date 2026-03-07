Erst Vorfreude auf eine Miezekatze, dann große Enttäuschung: Eine Frau aus dem Landkreis München wird Opfer eines Internetbetrugs und fährt dafür bis an die Landesgrenze.

Illertissen/Unterschleißheim (dpa) - In der Hoffnung auf ein neues Haustier ist eine Frau aus dem Landkreis München Opfer eines Betrugs geworden. Die 49-Jährige aus Unterschleißheim hatte im Internet eine Katze für 600 Euro kaufen wollen und bereits 100 Euro angezahlt, wie die Polizei mitteilte. Den Rest sollte sie bei der persönlichen Übergabe bezahlen.

Doch an der angegebenen Adresse im schwäbischen Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg wartete sie vergeblich. Vom Verkäufer fehlte jede Spur, ebenso von der versprochenen Katze. Erst dann wurde der Frau klar, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war.