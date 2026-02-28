Innerhalb weniger Stunden brennen in Pforzheim zwei Wohnungen. Verletzte, evakuierte Nachbarn und eine tote Katze – was die Feuerwehr am Samstag in Atem hielt.

Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei Wohnungsbrände innerhalb kurzer Zeit haben die Feuerwehr in Pforzheim beschäftigt. Eine 62 Jahre alte Frau erlitt schwere Verbrennungen, nach ersten Ermittlungen soll eine E-Zigarette eine Explosion und so den Brand ausgelöst haben, wie die Polizei mitteilte.

In der Hermannstraße stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand, wie Feuerwehr und Polizei mitteilten. Dichter Rauch drang aus den Fenstern. Die 62-jährige Bewohnerin erlitt starke Verbrennungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Stuttgart gebracht. Fünf weitere Hausbewohner wurden evakuiert und blieben nach Untersuchungen unverletzt. In der Brandwohnung wurde zudem eine tote Katze aufgefunden.

Die Brandwohnung sowie die darüber- und darunterliegenden Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar. Die betroffenen Bewohner kamen anderweitig unter. Den Schaden schätzt die Polizei auf 150.000 bis 200.000 Euro.

Während dieses Einsatzes wurde der Leitstelle ein weiterer Wohnungsbrand im Stadtteil Eutingen gemeldet. In einer Erdgeschosswohnung war dort beim Kochen Fett in Brand geraten. Die Bewohner löschten das Feuer selbst mit einem Topfdeckel. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung und lüftete die Räume.