Nach der Eröffnung am Mittwochabend geht der Katholikentag in Stuttgart am Donnerstag richtig los. Dabei wird viel Polit-Prominenz erwartet.

Stuttgart (dpa) - In Stuttgart wird am Donnerstag der Katholikentag fortgesetzt. Unter anderem diskutieren der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert über das Thema „Wer braucht noch die Kirche?“. Weitere prominente Gäste sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne).

Das Kirchenfest mit 1500 Veranstaltungen findet erstmals seit vier Jahren wieder in Präsenz statt. Allerdings werden bis Sonntag viel weniger Teilnehmer erwartet als sonst, etwa 25.000. Darunter sind allein 7000 Mitwirkende. Zum Katholikentag 2018 in Münster waren noch 90.000 Menschen gekommen.

Katholikentag