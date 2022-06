Das Bundeskartellamt hat BMW und Mercedes-Benz grünes Licht für den Verkauf der gemeinsamen Carsharing-Tochter Share Now an den Opel-Mutterkonzern Stellantis gegeben. Die Übernahme gebe «keinen Anlass zu wettbewerblichen Bedenken», sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Dienstag. Der französisch-italienische Stellantis-Konzern, zu dem auch Fiat, Peugeot und Chrysler gehören, will mit der Übernahme seine Mobilitätstochter Free2move als führendes Carsharing-Unternehmen positionieren.

Bonn (dpa) - Share Now ist mit 11.000 Autos in 16 Städten Marktführer für stationsunabhängige Autovermietungen in Europa. Die Wettbewerbshüter betonten, Share Now verfüge zwar in Frankfurt, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und München über hohe Marktanteile. Stellantis biete in Deutschland aber bisher keine Carsharing-Dienste an, so dass Marktanteile nicht addiert würden. Free2Move bietet in Europa Carsharing-Dienste bislang in Paris und Madrid an.

