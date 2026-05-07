Der Entertainer Bernd Stelter gastierte mit seinem Programm „Reg dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ in Landau - und lockte da 400 Leute in die Festhalle.

Was kann er nicht alles, der Mann mit der diagonalen Stirnfalte („Auf die bin ich stolz“): Karnevalist, Komiker, Kabarettist, Schauspieler, Liedermacher, Sänger, Fernsehmoderator… Er passt also in viele Schubladen. Dass er sich aber nicht mehr in eine der gängigen Schablonen pressen lässt, liegt womöglich an seinem Alter. Gerade ist er 65 geworden, und er findet es großartig. „Endlich alt, die Kerze brennt nicht mehr von beiden Seiten“, singt er mit strahlenden Augen. „Endlich alt, jetzt kommen die ruhigen Zeiten.“

Diese Ruhe und Abgeklärtheit, nimmt man ihm die ab? Stelters Tourneeplan mit zeitweise täglichen Auftritten spricht da eine andere Sprache.

Wie auch immer: Er regt sich nicht auf. Dabei gibt es doch so viele nervige Zeitgenossen, wie er auf der Bühne genüsslich erzählt. Der Mann im lila BMW, der auf der Autobahn rechts überholt, der fiese Nachbar, der immer in der Mittagszeit Rasen mäht, der Nörgler und Drängler an der Supermarktkasse. Gegen sie hat Bernd Stelter ein einfaches Rezept entwickelt, das er sich bei klugen Eltern abgeguckt hat. Wenn das Kleinkind nervt und nölt, kriegen sie keine Wut, sondern überlegen, was den Winzling stören könnte. „Hat er vielleicht Kacka in der Hose?“ Bernd Stelter steht also an der Kasse, beobachtet seinen Vordermann und denkt: „Hat der vielleicht Kacka in der Bux?“ Und zack ist die Wut weg. Die anderen Kunden fragen: Warum grinsen Sie eigentlich immer so blöd?

So ein Humor macht Spaß. Andere Gags hätte sich der Komiker besser sparen können. So erzählt er lang und breit, wie ein älteres Paar eine Zuchtstierausstellung besucht. Bei den kraftstrotzenden Viechern steht jeweils ein Schild: Dieser Stier bestieg im vergangenen Jahr 180 oder gar 365 Kühe. Die Ehefrau ist hingerissen, macht anzügliche Bemerkungen, bis es dem Mann zu viel wird. Er guckt seine Frau von oben bis unten an: „Frag ihn doch mal, ob’s immer die gleiche Kuh war.“ Aua. Das ist Altherrenhumor vom Doofsten.

Kaum ist der Schenkelklopfer an einem vorbeigerauscht, wird es leise und poetisch. In ruhigen Liedern, die mit einem Lächeln daherkommen, besingt Bernd Stelter vor allem seine Familie: den Sohn, der ein bewundernswerter Winzer ist, die Tochter, die immer mal wieder mit einem neuen „Enkelhund“ daherkommt.

Sehr berührend ist die Hymne an seinen Vater, der nach vielen Jahrzehnten seine alte polnische Heimat besucht hat, und der doch weiß: „Meine Heimat ist da, wo ich mein Haus gebaut…, Heimat ist da, wo ich irgendwann Ruhe find, dankbar, nach einen erfüllten Leben, da, und nur da kann es Heimat geben.“ Er hat lange üben müssen sagt Stelter, bis er das Lied singen konnte, ohne in Tränen auszubrechen. Da wird es still im Saal.

Aufmerksam hört das Publikum auch hin, als der Kabarettist sich mit dem Zustand der Debattenkultur beschäftigt. Die sei „komplett abhanden gekommen“. Man rede nicht mehr miteinander, höre nicht mehr zu, sondern beharre stur auf „Das ist meine Meinung und die stimmt!“ Die Ansichten anderer nicht mehr hören zu wollen, sei respektlos. Stelter fordert mehr Respekt im Umgang miteinander - und dankt fürs Zuhören.

Dann singt er ein letztes Lied. „Ich bin ein Clown, ich will gar nichts andres sein, ich erzähl vom wahren Leben und auch vom schönen Schein. Ich bin der, der Faxen macht, Ich will, dass ihr lacht. Wenn der Applaus kommt, fühl ich mich wie neu gebor′n.“ Ja, Bernd Stelter bekommt viel Beifall. Und manche Zuhörende, die in die regnerische Nacht verschwinden, haben statt der Zornesfalte Glabella vielleicht eine neue Lachfalte im Gesicht.