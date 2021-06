Gleich zweimal wird für Samstag, 26. Juni, zum „Karneval der Tiere“ in die St. Georgskirche in Kandel geladen. Die großartigen zoologischen Fantasmen aus der Feder von Camille Saint-Saëns werden im ersten 30-minütigen Durchlauf ab 16 Uhr speziell für Kinder arrangiert und um 18 Uhr als Kammerkonzert auch für Erwachsene präsentiert. Ausführende sind Mitglieder des SWR Symphonieorchesters, an den beiden Flügeln agieren die Pianisten Julia Barthruff und Wolfgang Heilmann. Die Sprecherrolle im Reigen der brüllenden Löwen, akrobatischen Kängurus und Klaviertasten verliebten Eichhörnchen übernimmt der Karlsruher Schauspieler und Sänger Friedemann Röhlig. gp

KartenTickets gibt es im Vorverkauf zu 15 Euro (ermäßigt 20 Euro) gibt es bei Bücher Pausch und im Gemeindebüro Kandel, Telefon 07275 1297.